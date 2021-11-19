США готові до співпраці в розслідуванні замаху на вбивство Лещенка - Монастирський

США готові до співпраці в розслідуванні замаху на вбивство Лещенка - Монастирський

Таку позицію висловили американські дипломати.

США повідомили про готовність до співпраці у розслідуванні справи про замах на вбивство міністра аграрної політики та продовольства Романа Лещенка.

Про це він міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський сказав в ефірі програми "Право на владу" на телеканалі "1+1".

"Американські дипломати висловили готовність до співпраці в розслідуванні справи щодо замаху на міністра аграрної політики та продовольства Романа Лещенка", - сказав глава МВС.

Монастирський також нагадав, що замовниками замаху був громадянин США та громадянка України. За даними слідчих, все почалося через бізнесовий конфлікт між замовником вбивства, американцем, та Лещенком. Замах був пов’язаний із діяльністю міністра у 2018 році — до того, як він отримав державну посаду.

Обвинуваченим уже винесено підозри за чотирма статтями Кримінального кодексу: викрадення, вимагання, завдання тяжких тілесних ушкоджень та замах на вбивство. Наразі вирішується питання щодо обрання їм запобіжних заходів. Очільник МВС передбачає, що їм загрожує довічне ув'язнення.

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За словами Міністра внутрішніх справ, сам Лещенко про підготовку замаху на нього не знав.

"Роман Лещенко не знав про те, що готується така реалізація. Ви бачите за реакцією, яку він показав на брифінгу. Я його запросив буквально за годину до брифінгу і розказав про те, що до нього готувалося. Показали відео, продемонстрували докази", — розповів Монастирський.

Нагадаємо, МВС затримало підозрюваних у підготовці замаху на вбивство міністра аграрної політики Романа Лещенка. Сам міністр дізнався про замах на нього за пів години до брифінгу. За словами Монастирського, головний мотив замаху — це гроші.