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США готові надати Україні обладнання для швидкого відновлення енергетики - ОП

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США готові надати Україні обладнання для швидкого відновлення енергетики - ОП

Фото: Getty Images

Україна потребує обладнання та іншої допомоги для швидкого відновлення об'єктів теплопостачання та енергетики

США готові надати для України спеціальне обладнання, яке дозволить швидко відновлювати енергетичні обʼєкти після ракетних ударів російських агресорів.

Про це повідомив керівник Офісу президента Андрій Єрмак після зустрічі із помічником державного секретаря США з питань енергоресурсів Джеффрі Паєттом та надзвичайним і повноважним послом США в Україні Бріджит Брінк.

"Наша країна потребує обладнання та іншої допомоги для швидкого відновлення об'єктів теплопостачання та енергетики після ракетних ударів з боку РФ", – сказав Єрмак.

Після зустрічі Єрмак повідомив, що отримав від американських партнерів запевнення, що США поставлять в Україну обладнання для швидкого відновлення інфраструктури.

Також керівник Офісу президента додав, що зустріч була проведена за доручення голови держави Володимира Зеленського.

Нагадаємо, раніше в "Укренерго" заявили, що внаслідок чергового масованого ракетного удару Росії в п’ятницю, 16 грудня, відбулася втрата понад 50% споживання об'єднаної енергосистеми країни.

Крім того, ми раніше інформували, як влада всіх рівнів готується протистояти атакам та забезпечити громадян на випадок блекауту.

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Дата публікації
Перегляди
494
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