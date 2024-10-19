США готові запросити Україну до НАТО за певних умов - Le Monde

Ситуація може змінитися після виборів у США.

У разі перемоги Камали Гарріс на майбутніх президентських виборах у США, Байден може розпочати роботу над запрошенням України до НАТО ще в перехідний період. Крім того, на думку США може вплинути позиція Берліна.

Про це пише французьке видання Le Monde.

Зазначається, що американський президент скористався коротким візитом до Німеччини в п'ятницю, 18 жовтня, у Берліні, щоб поговорити з Олафом Шольцем, Еммануелем Макроном і Кейром Стармером, зокрема, про Україну.

Відтак зміна позиції Вашингтона може також вплинути на зміну ставлення Берліна, який виступає проти швидкого включення України до Альянсу.

"Це амбітний план, що порушує складні питання, з яких немає спонтанного збігу думок", — сказав виданню один із дипломатів.

У виданні додали, що самі американці вже не мають принципових заперечень проти простого запрошення. У разі якщо Кпипла Гарріс переможе на виборах, то Байден зможе рухатися у цьому напрямку упродовж певного періоду.

Водночас, якщо переможцем з передвиборчої гонки вийде Трамп, то ситуація може кардинально змінитися.

Додамо, наразі немає консенсусу щодо того, щоб запропонувати Україні вступ.

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