США готують 40-сторінковий договір про копалини з Україною: ідею меморандуму відкинули

Міністерство фінансів Сполучених Штатів Америки вже розробляє договір щодо рідкісноземельних металів об'ємом більш ніж на 40 сторінок. Україна його не бачила і до розробки не долучена.

Про це повідомив народний депутат від фракції "Європейська солідарність" Олексій Гончаренко у соцмережах.

"Буде підписаний договір. Його розробляє U.S. Department of the Treasury (Міністерство фінансів США). Він буде на 40 +- сторінок. Українська сторона поки договір не бачила і до розробки не долучена", — йдеться в повідомленні.

Олексій Гончаренко зазначив, що спочатку мав бути підписаний меморандум щодо рідкоземельних металів. Після цього мав бути договір, де б прописувались всі умови та чітко розподілялись кошти. За інформацією нардепа, ідею меморандуму наразі відкинули.

Наразі офіційного спростування або підтвердження заяви нардепа не було.

На початку березня президент США Дональд Трамп уже погодився підписати угоду про українські корисні копалини. Однак пізніше стало відомо, що у Білому домі спростували дані щодо договору про рідкісноземельні ресурси найближчим часом.

Нагадаємо, перша віцепремʼєр-міністерка Юлія Свириденко раніше повідомила, що українська територія, яка є тимчасово окупованою, містить корисних матеріалів на суму приблизно 350 млрд доларів. Окрім цього Україна має запаси титану, літію, урану і рідкоземельних металів. І задачею угоди із США про корисні копалини є не просто експорт цієї сировини, а залучення інвестицій в переробку і розробку українських родовищ.

