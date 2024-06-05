США готують новий пакет допомоги, Зеленський їде на переговори з Макроном: головні новини ночі 5 червня 2024 року

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі.
ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі:
- Чоловікам з подвійним громадянством заборонили виїзд з України — посольство США Читати далі –>
- Зеленський і Макрон проведуть переговори у Парижі 7 червня - AFP Читати далі –>
- У МЗС прокоментували заяви Китаю про підтримку їхнього "мирного плану" іншими країнами Читати далі –>
- США скоро оголосять про новий пакет допомоги Україні — Салліван Читати далі –>
- Росія вночі атакувала Україну ударними безпілотниками Читати далі –>
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