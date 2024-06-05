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США готують новий пакет допомоги, Зеленський їде на переговори з Макроном: головні новини ночі 5 червня 2024 року

США готують новий пакет допомоги, Зеленський їде на переговори з Макроном: головні новини ночі 5 червня 2024 року

Володимир Зеленський та Еммануель Макрон / Фото: Associated Press

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі.

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі: 

  • Чоловікам з подвійним громадянством заборонили виїзд з України — посольство США Читати далі –>
  • Зеленський і Макрон проведуть переговори у Парижі 7 червня - AFP Читати далі –>
  • У МЗС прокоментували заяви Китаю про підтримку їхнього "мирного плану" іншими країнами Читати далі –>
  • США скоро оголосять про новий пакет допомоги Україні — Салліван Читати далі –>
  • Росія вночі атакувала Україну ударними безпілотниками Читати далі –>

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