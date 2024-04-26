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США готують Україні допомогу на $6 млрд, у НАТО пригрозили Китаю: головні новини ночі 26 квітня 2024 року

США готують Україні допомогу на $6 млрд, у НАТО пригрозили Китаю: головні новини ночі 26 квітня 2024 року

США готують нову допомогу для України / Фото: Associated Press

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі.

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі: 

  • США найближчим часом оголосять про оборонний пакет для України на $6 млрд - Reuters Читати далі –>
  • Путін зібрався з візитом до Китаю у травні Читати далі –>
  • У НАТО назвали умову для налагодження відносин з Китаєм Читати далі –>
  • Франція просить Грецію надати ППО для захисту неба на час Олімпіади Читати далі –>
  • Данія збільшить військову допомогу для України на $630 млн Читати далі –>

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