США готують Україні допомогу на $6 млрд, у НАТО пригрозили Китаю: головні новини ночі 26 квітня 2024 року

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі.
ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі:
- США найближчим часом оголосять про оборонний пакет для України на $6 млрд - Reuters Читати далі –>
- Путін зібрався з візитом до Китаю у травні Читати далі –>
- У НАТО назвали умову для налагодження відносин з Китаєм Читати далі –>
- Франція просить Грецію надати ППО для захисту неба на час Олімпіади Читати далі –>
- Данія збільшить військову допомогу для України на $630 млн Читати далі –>
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