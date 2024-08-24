США хочуть перезавантажити відносини з Москвою: Politico про обмеження на удари по РФ

Американські чиновники кажуть, що в України є всі засоби, необхідні для перемоги.

Україна використовує операцію в Курській області Росії, щоб почати нову кампанію тиску на США, для того, щоб вони зняли обмеження на використання далекобійної зброї на території РФ.

Про це пише видання Politico, посилаючись на американських, європейських і українських посадовців.

"США не знімають обмеження для України на удари далекобійною зброєю по Росії, оскільки в майбутньому можуть захотіти перевантажити відносини з Москвою. Зняття обмежень може перекреслити ці зусилля", - пише видання.

Україна вже давно просить Білий дім зняти обмеження на удари по РФ далекобійною зброєю. Українські посадовці зазначають, що це допоможе сформувати спадщину президента США Джо Байдена — його згадуватимуть як людину, що допомогла Україні перемогти, або як того, хто не зробив достатньо для цього, зберігши обмеження.

На початку серпня коаліція двопартійних сенаторів організувала зустріч із радником президента США з нацбезпеки Джейком Салліваном. Делегація мала одне єдине прохання: адміністрація Байдена має змінити свою позицію щодо ударів далекобійною зброєю зараз, доки не стало надто пізно — без цього Україна може програти.

Politico пише, що це викликало гнів у посадовців Білого дому. Вони заявили, що Вашингтон зробив більше, ніж будь-яка інша країна, щоб підтримати Київ, і що йому не потрібно ризикувати власною національною безпекою заради України.

Деякі неназвані посадовці в адміністрації США, зокрема в Білому домі, сказали українцям, що "США зрештою захочуть перезавантажити відносини з Москвою — зняття ж обмежень може звести нанівець ці зусилля".

Українські посадовці тиснуть на Байдена та його головних радників, щоб вони припинили турбуватися про російську ескалацію і дозволили Києву вести війну на власних умовах. Зусилля активізувались напередодні виборів у США, що відбудуться у листопаді, і невизначеного майбутнього американської допомоги після них.

Команда Байдена розглядає можливість відправити Києву додаткові ракети, однак джерела Politico кажуть, що високопосадовці в Білому домі та Пентагоні відкидають будь-які припущення про те, що США можуть дозволити використовувати американську зброю Україні, окрім дуже конкретних випадків, біля кордону Росії. Вони кажуть, що Україна має засоби, необхідні для перемоги.

"Є певні ознаки того, що Байден може захотіти зробити щось велике для України — можливо, скасувати деякі обмеження — перед виборами, оскільки він не балотується. Гарантії немає, але ми чуємо, що він думає про це", — сказав один високопоставлений український радник.

Нагадаємо, західні партнери поступово знімають обмеження з України на удари по російських військових обʼєктах. Наразі все ще діє заборона на застосування малих балістичних ракет ATACMS.

На території російських прикордонних областей існують військові заводи, аеродроми, склади з боєприпасами та інші важливі цілі. На території Курської, Бєлгородської та Воронезької областей є щонайменше 5 аеродромів тактичної авіації, які РФ використовує для атак на Харків та Сумську область. Також є кілька аеродромів у Краснодарському краї та Ростовській області. Загалом ЗС РФ використовують близько 40 аеродромів для ударів по Україні, включно зі стратегічною авіацією.

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