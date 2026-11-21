Володимир Зеленський / © Associated Press

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Сполучені Штати заявляють про готовність надати Україні гарантії безпеки за типом п’ятої статті НАТО, проте Київ очікує на чіткі юридичні домовленості, зафіксовані на папері, а не лише на усні запевнення.

Про це під час спілкування з журналістами заявив президент України Володимир Зеленський, коментуючи перспективи майбутньої системи безпеки для держави.

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За словами глави держави, формулювання «по типу п’ятої статті НАТО» наразі викликає в української сторони багато запитань, оскільки сама п’ята стаття Альянсу передбачає конкретний механізм колективного захисту для його членів.

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«Для України незрозуміло, бо немає поки що повної відповіді: що це за колектив, як він буде захищати і чи готовий цей колектив буде завдати відсічі агресору. Відповіді повинні бути не просто в словах і не просто красномовно звучати: „Безумовно, ніхто вас не кине“. Це має бути на папері. Я поки що на папері таких кроків не бачу», — наголосив Володимир Зеленський.

Відповідаючи на запитання про довіру до американських гарантій за президентства Дональда Трампа та ризики повторного нападу Росії, президент підкреслив, що безпека України не може обмежуватися каденцією одного американського лідера.

«Ми повинні гарантувати Україні, нашому населенню передусім і всій Європі, що гарантії безпеки для України будуть сильними не тільки ці два роки, поки президент Трамп — президент, а і після. Гарантії нам потрібні не на два роки, а бажано назавжди, ну принаймні на десятки років», — зазначив він.

Зеленський пояснив, що сценарій, за якого Росія утримуватиметься від нової агресії лише протягом найближчих двох років, не є надійним миром, а лише тимчасовою паузою. Президент застеріг, що в разі відновлення бойових дій через кілька років Україні та партнерам буде вкрай складно знову мобілізувати нинішній рівень міжнародної й фінансової підтримки, а повторна війна становитиме критичну небезпеку для держави.

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Нагадаємо, раніше спецпредставник і зять Трампа Джаред Кушнер заявив, що Росія нібито спокійно сприймає ідею надання Україні гарантій безпеки за зразком статті 5 Північноатлантичного договору. Йдеться про механізм, подібний до принципу колективної оборони НАТО. За його словами, американській стороні вдалося домогтися того, щоб Москва погодилася розглядати концепцію гарантій безпеки для України, побудованих за принципом статті 5 НАТО. Водночас Кушнер визнав, що в Росії до цієї ідеї є скепсис і недовіра.

Втім, президент України Володимир Зеленський заявив: він не впевнений, що в України та США однакове бачення того, що стоїть за фразою «гарантії безпеки, як у статті 5 НАТО».

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