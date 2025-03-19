США могли видалити докази масової депортації українських дітей Росією — Reuters

Адміністрація президента США Дональда Трампа завершила фінансовану урядом ініціативу, яку очолює Лабораторія гуманітарних досліджень Єльського університету (Yale HRL), що відстежувала масову депортацію дітей з України. Через це дослідники втратили доступ до величезного обсягу інформації, зокрема до супутникових знімків та інших даних щодо приблизно 30 000 дітей, вивезених з території України.

Про це пише Reuters.

"У нас є підстави вважати, що дані зі сховища були назавжди видалені. Якщо це правда, це матиме руйнівні наслідки", — заявили законодавці-демократи на чолі з представником Огайо Грегом Ландсманом у листі до державного секретаря Марко Рубіо та міністра фінансів Скотта Бессента, пише видання.

Джерело, знайоме з програмою стеження, повідомило, що розірвання контракту Держдепартаменту з Єльським університетом HRL призвело до видалення доказів воєнних злочинів на суму 26 мільйонів доларів, що допомогло б захистити Путіна.

"Вони взяли 26 мільйонів доларів з грошей платників податків США, використаних для збирання даних про воєнні злочини, і викинули їх у сміттєвий кошик, зокрема досьє на всіх дітей. Якщо ви хочете захистити президента Путіна від судового переслідування, ви знищуєте цю річ. І вони це зробили. Це остаточна версія, прийнятна для суду, з усіма метаданими", — додало джерело.

Нагадаємо, через скорочення бюджету Департаменту ефективності державного управління (DOGE) Лабораторія гуманітарних досліджень (HRL) припинила роботу з пошуку викрадених Росією українських дітей.

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