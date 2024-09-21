США можуть надати Україні унікальні авіабомби для F-16: деталі від Politico

Сполучені Штати Америки розглядають можливість надання Україні крилатих авіаційних бомб середньої дальності для її F-16.

Про це повідомляє видання Politico.

Це відбудеться у межах майбутнього пакета військової допомоги на суму 375 млн дол. Очікується, що його офіційне оголошення відбудеться у понеділок, 23 вересня.

Крилата авіаційна бомба Joint Standoff Weapon перебувають на озброєнні ВПС і ВМС Сполучених Штатів, також деяких союзників. вони здатна вражати цілі на відстані понад 70 миль - це 112,6 км з можливістю застосування 225 кг унітарної, або ж із касетною бойовою частиною. Видання пише, що забезпечить Україні додаткову перевагу в можливостях для ударів по російських силах.

"Нові ракети, хоча і не мають тієї дальності, про яку просив Київ, все одно дадуть українським пілотам потужну нову зброю, поки їхні війська б'ються з російськими військами, які наступають на сході країни, де українські війська повільно втрачають позиції. Дальність польоту понад 130 кілометрів дасть змогу пілотам триматися подалі від лінії фронту і російської ППО, що дасть Києву новий спосіб атакувати ці оборонні споруди і склади зброї на передовій, ускладнюючи операції для російських військ", - йдеться у статті.

Згідно зі словами двох офіційних осіб США і ще одного джерела Politico, до пакета також увійдуть артилерійські боєприпаси, ракети і засоби ППО. Однак, за їхніми словами, склад пакета може змінитися до його офіційного оголошення.

Цей пакет 375 млн дол. стане найбільшим, який США відправили Україні від травня, і можуть стати останнім президентським скороченням озброєння до кінця фінансового року 30 вересня. Відповідно до повноважень, наданих Конгресом, Вашингтон вилучають наявну зброю зі своїх запасів, а гроші призначені для закупівлі боєприпасів і обладнання, які замінюють її.

Нагадаємо, видання Reuters пише, що США готують пакет військової допомоги Україні на 375 мільйонів доларів. Останній пакет надійшов у вирішальний час війни, коли Росія руйнує енергомережу України напередодні критичних зимових місяців.

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