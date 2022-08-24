США можуть засекретити нові поставки зброї Україні: політолог пояснив, для чого це потрібно

США під час наступних пакетів поставок військової допомоги можуть не уточнювати, які саме види озброєння і в якій кількості передають Україні, щоб зменшити кількість відкритої інформації для ворожих сил. Це так звана інформаційна гігієна не лише з боку Штатів, а й з боку України.

Про це розповів політолог, військовий експерт Дмитро Снєгірьов в ефірі телеканалу "FreeДом".

За його словами, за останні 6 місяці США, на жаль, були змушені підтверджувати або заперечувати інформацію про постачання того чи іншого виду озброєння Україні.

"Зокрема це стосувалося постачання нам ракет ATACMS дальністю ураження до 300 км. І останні події в Криму змусили США якісно змінити характер інформаційного супроводу військово-технічної допомоги Україні", - сказав Снєгірьов.

У зв'язку з цим, створюється інформаційний вакуум щодо поставок військової допомоги із США, каже експерт.

"Відповідно вже росіяни повинні гадати, яким видом озброєння завдано вогневої поразки по тих чи інших складах саме всередині оперативного тилу російських з'єднань", - зазначив він.

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