США нададуть Україні гроші із заморожених активів РФ: Зеленський назвав суму

Крім того, глава держави заслухав доповідь головкома Сирського про ситуацію на фронті, зокрема Курську операцію.

Ввечері 23 жовтня президент Володимир Зеленський традиційно звернувся до українців і розповів про головні події доби.

Допомога США

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Президент розповів, що Сполучені Штати ухвалили рішення надати Україні 20 мільярдів доларів. Це кошти, які забезпечені замороженими російськими активами.

"Частина рішення G7 про 50 мільярдів доларів для України – для нашого захисту, для нашої стійкості. Це те, що справді підтримає нас. І важливо реалізувати це вже цього року. Дякую Сполученим Штатам, дякую всій "Групі семи", – сказав глава держави.

Фронт і державна безпека

Президент Зеленський провів нараду з прем’єр-міністром Денисом Шмигалем "щодо поточних питань і деяких невідкладних рішень, які потрібно ухвалити". Що це за рішення, він не уточнив.

Також була нарада із секретарем РНБО Олександром Литвиненком "про контроль за виконанням рішень РНБО та підготовку деяких військових питань на наступну Ставку". Інших деталей президент не назвав.

Крім того, глава держави заслухав доповідь головкома Сирського про ситуацію на фронті, зокрема Курську операцію. Найбільше уваги звернули на складні напрямки на Донеччині.

Окремо президент відзначив 38-му окрему бригаду морської піхоти з Покровського напрямку та 79-ту бригаду ДШВ з Курахівського напрямку.

Раніше президент Зеленський назвав умову для початку переговорів з Росією.

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