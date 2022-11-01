США нададуть Україні вісім систем ППО NASAMS, дві з них прибудуть вже найближчим часом — Пентагон

США нададуть Україні дві системи ППО NASAMS вже найближчим часом, ще шість таких установок прибудуть згодом.

Україна отримає від Сполучених Штатів Америки вісім систем протиповітряної оборони NASAMS та засоби протидії російським безпілотникам.

Про це йдеться на офіційному сайті Пентагону з посиланням на брифінг старшого співробітника відомства від 31 жовтня.

За його словами, дві системи NASAMS вже скоро будуть розгорнуті в Україні, ще шість — дещо згодом.

"США передали вісім NASAMS та відповідні боєприпаси до них, дві з цих систем будуть в Україні найближчим часом, шість – пізніше", – заявив посадовець.

Крім того, співробітник Пентагону додав, що Вашингтон взяв на себе зобов’язання надати ЗСУ засоби протидії російським безпілотникам, йдеться, зокрема, про систему VAMPIRE.

Україна також отримає системи протиповітряної оборони і від інших країн. Так, ще чотири установки IRIS-T прибудуть до України з Німеччини, а Іспанія погодилася передати зенітні ракети HAWK.

"Німеччина погодилася надати чотири IRIS-T. Вони були надзвичайно добре використані в Україні. Іспанія відгукнулася на заклик поставити HAWK. Низка країн також передала боєприпаси для NASAMS", – розповів представник Пентагону.

Зазначимо, американські військові здійснюватимуть регулярні перевірки, щоб бути переконаними, що надана для Збройних сил України зброя використовується належним чином.

Нагадаємо, раніше міністр оборони США Ллойд Остін повідомив, що системи ППО NASAMS передадуть Україні на початку листопада. Крім того, ще 8 комплексів ППО NASAMS пообіцяла передати Україні і Франція.

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