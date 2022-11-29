США нададуть Україні пакет допомоги для відновлення енергосистеми - Reuters

Поки невідома вартість пакета допомоги та що в нього буде входити

США планують оголосити про пакет допомоги для України, щоб вона могла якнайшвидше відновити свою енергетичну систему.

Про це повідомляє видання Reuters з посиланням на свої джерела у керівництві США.

У повідомленні вказується, що Державний секретар США Ентоні Блінкен 29 листопада оголосить про пакет допомоги для відновлення енергетичного сектору України на тлі російських обстрілів.

Блінкен оголосить про новий пакет допомоги у Бухаресті, де буде засідати координаційна група щодо допомоги Україні у сфері енергетики. Держсекретар США планує використати цю зустріч, щоб розповісти партнерам, як США вже вдалося мобілізувати та про наміри доставити це обладнання до України якомога швидше протягом найближчих тижнів.

Вашингтон веде переговори з американськими компаніями та європейськими державами, щоб забезпечити поставки обладнання для відновлення української енергетичної системи.

Водночас джерела видання не повідомляють вартість пакета допомоги, та що в нього буде входити.

Нагадаємо, раніше у Білому домі заявили, що російський диктатор Путін поводитися "абсолютно мерзенно" через поразку в Україні.

Також раніше секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Україна та її партнери повинні бути готовими до того, що Росія продовжить завдавати ударів для знищення української інфраструктури.

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