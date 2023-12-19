"США нас не зрадять": Зеленський анонсував нову допомогу від Штатів і Європи

Президент Зеленський висловив тверду впевненість у подальшій всебічній підтримці України з боку Сполучених Штатів та Євросоюзу для зміцнення української оборони.

Президент України Володимир Зеленський впевнений, що США та Європа підтримуватимуть Україну до кінця.

Про це він сказав під час пресконференції 19 грудня.

"Що стосується фінансової допомоги. Працюємо над цим, я впевнений, що США нас не зрадять. Що те, про що ми домовилися зі США, буде виконано. Повністю. Що стосується Європейського Союзу, великі ставки були, грали всі на великих ставках. Ми досягли однієї перемоги щодо Євросоюзу. Щодо 50 млрд, то я впевнений, що ми це все вже досягли. Це зараз питання якогось відповідного часу", - сказав глава держави.

Зеленський також натякнув, що противники допомоги України в Європі не завадять надати Києву додаткове фінансування для продовження боротьби.

"Сьогодні у нас є механізми, щоб навіть якщо буде підтримка пакета 50 млрд "мінус один", знайдуться інші інструменти для того, щоб Україна отримала ці 50 млрд. Це дуже потужна цифра... Вони знають, як впливає перенесення тих чи інших дат. Вони знають про нашу наполегливість, що вона не штучна, що вона потрібна стійкості для нашої оборони", - додав Зеленський.

Нагадаємо, президент також зазначив, що Україна отримає нові установки ППО. Вони суттєву посилять нашу оборону. Їхню кількість він не назвав.

Читайте також: