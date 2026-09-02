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У вівторок, 1 вересня, на пресконференції після саміту Шанхайської організації співробітництва у Киргизстані Путін вчергове збрехав, заявивши, що Росія буцімто не завдає ударів по керівництву України, бо Москві потрібні люди для переговорів. Хоча всі добре пам’ятають заяви про удари по «центрам ухвалення рішень», які постійно лунають з Кремля.

Також Путін применшив збитки, яких Україна своїми ударами по НПЗ та кораблям у Чорному морі завдала російській економіці. Натомість він підтвердив, що «російська армія отримала наказ завдати масштабних контрударів по українській енергетичній інфраструктурі». Проте й Україна не мовчить. Володимир Зеленський попередив авіакомпанії і страховиків, що «російське небо стає небезпечним».

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Водночас, як Київ, так і Москва не відкидають можливості проведення переговорів із залученням американської сторони. Днями український президент поговорив телефоном зі спецпредставниками Трампа Стівом Віткоффом і Джаредом Кушнером, зокрема й щодо їхнього візиту до Києва. За словами Володимира Зеленського, це було б дуже корисно для напрацювання рішень щодо миру.

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Проте, чи можливі переговори в умовах, коли Росія змінила тактику бомбардувань, зокрема Києва, а Путін погрожує ще більшою ескалацією? Про це ТСН.ua розпитав у Марка Канчіана, полковника у відставці Корпусу морської піхоти США, старшого радника Департаменту оборони та безпеки Центру стратегічних і міжнародних досліджень (CSIS).

Чи можливі переговори: що робитиме Трамп

За словами Марка Канчіана, на жаль, жодна зі сторін (ні Росія, ні Україна — Ред.), здається, не зацікавлена ​​в переговорах. У цей самий час Сполучені Штати поглинуті війною проти Ірану, а Путін все ще вважає, що перемагає.

Дійсно, на пресконференції після саміту ШОС у Киргизстані Путін у звичній для себе манері почав зачитувати з папірця «здобутки» російської армії на полі бою, неправильно вимовляючи назви українських населених пунктів. Цим він постійно демонструє, як «успішно» наступають ЗС РФ.

Проте, на відміну від минулого року, зараз у Білому домі, й особисто Дональд Трамп, вже не вважають перемогу Росії у війні проти України неминучою. Тому, якщо американці й повернуться до активного переговорного процесу з росіянами щодо врегулювання війни, спроб тиснути на Україну вже не буде.

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«Я не бачу жодних спроб чинити тиск на Україну. Нещодавні успіхи України на полі бою — стримування росіян на землі та неодноразові удари по глибоко розташованих російських цілях — значно посилили повагу президента Трампа до України. Він любить переможців. Це також підірвало наратив Путіна про те, що перемога Росії неминуча. Проте, на жаль, нещодавні російські ракетні атаки, уможливлені відсутністю ракет до Patriot, затьмарили успіх України», — вважає Марк Канчіан.

Мобілізація в Росії: що змусить Путіна зупинитися

Після секретного візиту директора ЦРУ Джона Реткліффа до Москви минулого тижня абсолютно всі західні ЗМІ писали, що це було попередження Путіну не нападати на східний фланг НАТО, зокрема країни Балтії. Прем’єр Польщі Дональд Туск навіть заявив про підготовку Росії до ескалації. Тож, за його словами, найближчі 7-8 місяців можуть стати критичними для безпеки України, Польщі, та всього регіону.

Українське керівництво та розвідка вже давно попереджають про плани Росії провести мобілізацію після виборів до Держдуми 18-20 вересня й набрати 600 тис. протягом 2026-2027 років. Не виключено, що їх можуть кинути не лише на війну проти України.

За словами Марка Канчіана, якщо мобілізація буде успішною, вона забезпечить Росії надзвичайно потрібну живу силу та дасть змогу розпочати новий наступ — або на сході України, або, можливо, десь на північному кордоні.

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«Сполучені Штати, ймовірно, нічого не робитимуть. Ризик для Путіна полягає в тому, що оголошення нової мобілізації може спричинити хвилю незадоволення серед населення, яка ставить під загрозу режим. Це відрізняється від ситуації під час першої мобілізації, коли рівень суспільного виснаження від війни був значно нижчим», — вважає полковник Корпусу морської піхоти США у відставці.

При цьому Марк Канчіан сумнівається, що Путін вестиме переговори з європейцями, навіть коли ЄС нарешті визначиться з кандидатом на переговорника з Росією.

«На жаль, я сумніваюся. Навіть разом вони не мають сили Сполучених Штатів», — каже експерт.

На думку Марка Канчіана, доки Путін думає, що перемагає, він продовжуватиме війну.

«У війні має статися щось, що переконає його, що подальші бойові дії не матимуть жодної переваги, або якісь внутрішні потрясіння загрожуватимуть режиму», — підсумував Марк Канчіан.

Дата публікації 11:47, 02.09.26 Кількість переглядів 40 Турецькі авіакомпанії масово скасовують рейси до Москви

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