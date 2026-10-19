США не надали Україні пояснень щодо жодної із двох проблем: Зеленський поскаржився сенаторам

Володимир Зеленський / © Associated Press

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США досі не пояснили, чому обмежують швидкість Starlink на фронті та не попереджають про останні балістичні атаки РФ.

Про це повідомив Володимир Зеленський.

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Під час розмови із сенаторами Річардом Блюменталем, Томом Тіллісом та іншими конгресменами глава держави наголосив на проблемних питаннях у співпраці з партнерами.

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«На жаль, ми не отримали від наших партнерів раннього попередження про першу хвилю російської атаки балістичними ракетами минулої ночі. І ми досі стикаємося з обмеженнями швидкості для сервісів Starlink і Starshield на різних ділянках фронту. Американська сторона не надала Україні пояснень щодо жодної із цих двох проблем», — наголосив президент.

Також Зеленський розповів про удар «Шахедами» по Харківщині, де загинули шестеро людей, зокрема мати з однорічною дитиною. Він показав американським політикам фото з місця трагедії та зазначив, що так Росія відповідає на послаблення санкцій.

За словами президента, українська та американська команди продовжують працювати над усіма цими питаннями.

Проблеми зі Starlink та розвідданими даними з США — останні новини

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський заявив, що на різних ділянках фронту обладнання Starlink і Starshield перестає функціонувати, коли швидкість руху сягає 130–161 км/год.

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Раніше Володимир Зеленський заявив, що обмеження роботи Starlink і Starshield запровадили після сигналу з боку уряду США, а SpaceX технічно виконала це рішення. Хто саме в американській адміністрації його ухвалив, президент не уточнив.

Також Володимир Зеленський заявив, що під час масованої російської атаки 12 жовтня Україна не отримала від партнерів завчасного попередження про балістичний удар по Києву.

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