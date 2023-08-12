"Ми надто довго працювали над постачаннями БТР і танків": аналітик оцінив контрнаступ ЗСУ

Величезна кількість замінованих територій і відсутність авіації ускладнюють завдання нашим військовим.
Контрнаступ ЗСУ просувається, але повільно. Україна отримала менше сотні західних танків, натомість росіяни активно виробляють нові одиниці.
Про це написав військовий аналітик BILD Юліан Репке.
"США не передають F-16, а Німеччина – далекобійні ракети Taurus"
Як зазначає Репке, з початку контрнаступу ЗСУ пройшло вже 10 тижнів.
"Україна та її партнери були надто оптимістичні, і я мушу визнати, що сам я теж", – сказав ексглава оперативного штабу Міноборони ФРН Ніко Ланге.
За його словами, прориви через величезні мінні поля та перевага росіян у повітрі вкрай ускладнюють завдання. Відтак український контрнаступ просувається, але дуже повільно.
"Найкраще, що ми можемо зробити, – підготуватися до довгострокової та системної підтримки України. На жаль, ми все ще відстаємо у реалізації обіцянок канцлера. Наприклад, через те, що ми надто довго працювали над постачаннями БТР і танків, росіяни мали час створити величезні мінні поля та оборонні позиції", – констатував Ланге.
Таку оцінку Репке вважає вірною. Він нагадує, що США досі відмовляються передати Україні винищувачі F-16, а Німеччина – далекобійні крилаті ракети Taurus. Експерт наголошує, що станом на сьогодні Києву поставили менше ніж 100 сучасних західних танків. При цьому Росія щомісяця виробляє близько 50 нових танків, а їхня загальна кількість у ЗС РФ перевищує 1000.
Раніше в ISW зауважили, що контрнаступальні дії Збройних сил України змушують окупаційну армію РФ передислокувати свої сили, що обороняються у західній частині Запорізької області, де її послабили українські оборонці. Через таку деградацію сил Росармії створюється можливість для будь-якого прориву українських Сил оборони, який може стати вирішальним.
Читайте також: