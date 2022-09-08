США не припинять підтримувати Україну, доки вона не відновить свій суверенітет - Блінкен

Державний секретар США Ентоні Блінкен заявив, що підтримка України з боку Сполучених Штатів і тиск на Росію показали свою ефективність, тому це не припиниться до закінчення агресії РФ проти України.

Блінкен також зазначив, що контрнаступ ЗСУ на деяких напрямках є досить ефективним завдяки хоробрості та стійкості українців.

Про це державний секретар США заявив 8 вересня під час зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським у Києві.

"Понад шість місяців, як Росія розпочала свою агресію. Зараз триває ваш контрнаступ, і він ефективний. Це переважно завдяки неймовірній хоробрості та стійкості українців. Ми бачимо це на полі бою щодня. Ми надзвичайно раді, що можемо підтримати ваші зусилля, і ми продовжимо це робити", - сказав він.

За словами Блінкена, Держдеп інформує Конгрес США про наміри надати Україні ще 1 млрд доларів зовнішнього військового фінансування для більш довготривалої підтримки. Відповідне рішення Блінкен вже обговорив з очільником МЗС України Дмитром Кулебою.

Крім того, держсекретар США наголосив, що ВВП Росії падає – від 9 до 15% падіння цього року. Тисячі іноземних компаній залишають Росію, найбільш талановиті росіяни також їдуть з країни, обсяг імпорту падає.

"Москва платить надзвичайно високу ціну за цю агресію. Я думаю, що важливо наголошувати на цьому, адже ми бачимо, яку ціну Росія вже платить – надзвичайно високу ціну. І вона буде лише зростати", - наголосив Блінкен.

За його словами, Росія не може замінити озброєння, виробляти товари для власного народу та забезпечувати експорт. В результаті цього скорочуються їхні ринки, і вони не можуть запозичувати кошти в рамках суверенного боргу.

"Москва звертається за воєнною підтримкою до Північної Кореї, Ірану, оскільки ми систематично закриваємо їм доступ до імпорту. І ми продовжимо чинити цей тиск, доки не припиниться агресія проти України, й Україна не відновить свій суверенітет", - заявив Блінкен.

Нагадаємо, д ержавний секретар США Ентоні Блінкен 8 вересня прибув до України з неоголошеним візитом, аби обговорити військову підтримку України.

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