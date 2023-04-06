США, Німеччина та Угорщина виступили проти "дорожньої карти" вступу України до НАТО - Financial Times

Членство України в НАТО до закінчення війни не обговорюється в Альянсі.

Сполучені Штати, Німеччина та Угорщина виступають проти ідеї запропонувати Україні "дорожну карту" вступу до НАТО на майбутньому саміті, на чому наполягають Польща та країни Балтії.

Про це повідомляє Financial Times з посиланням на власні джерела серед офіційних осіб.

Співрозмовники видання заявили, що в березні генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг вже представив документ, в якому вказані "практичні та політичні" пропозиції для Києва. Також джерела видання повідомляють, що на нещодавній зустрічі міністрів закордонних справ країн НАТО була жвава дискусія, що варто запропонувати Україні. Один зі співрозмовників видання заявив, що країни НАТО проведуть наступні тижні у жвавих дискусіях, щоб досягти політичного результату.

Джерела видання повідомляють, що членство України в НАТО до закінчення війни не обговорюється в Альянсі. Водночас на останніх переговорах посилилася позиція країн, які виступають за пропозицію Україні "політичного шляху" до вступу на саміті у Вільнюсі.

Представники США виступили проти цього та запропонували зосередитися на короткостроковій військовій, фінансовій і гуманітарній допомозі Україні, щоб допомогти відбити російську агресію.

У Вашингтоні вважають, шо поглиблення співпраці між НАТО та Україною під час активної фази війни зіграє на руку кремлівському диктатору, який своєю чергою може піти на ескалацію та розгорнути ядерну зброю.

Видання повідомляє, що наразі розглядається варіант, згідно з яким комісію НАТО-Україна можуть перетворити на раду НАТО-Україна, що підвищить статус України як партнера Альянсу, а також надасть Києву права бути більш активним учасником зустрічей та консультацій блоку.

Зазначимо, що найближчий саміт НАТО, в якому візьмуть участь представники 40-ка країн, відбудеться у Вільнюсі 11−12 липня.

Нагадаємо, раніше військовий експерт групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко заявив, що перемогу України у війні, яку 24 лютого 2022 року розв'язала Росія, можна назвати гарантією вступу до НАТО для нашої країни. Альянс не прийме Україну, доки не закінчаться бойові дії.

Крім того, раніше міністр закордонних справ Великої Британії Джеймс Клеверлі заявляв, що заявку України на вступ до НАТО можуть розглянути вже після закінчення війни, яку розв’язала проти нашої країни Російська Федерація.

Читайте також: