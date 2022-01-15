США обговорили з енергокомпаніями постачання газу до ЄС в разі вторгнення РФ до України - ЗМІ

США запитали у компаній, чи зможуть вони забезпечити додаткове постачання газу до ЄС в разі непередбачених обставин.
Держдеп США обговорив із міжнародними енергетичними компаніями питання постачання газу до Європейського Союзу в разі вторгнення Росії до України.
Про це із посиланням на власні джерела повідомляє Reuters.
Зазначається, що американські представники запитали у компаній, чи зможуть вони забезпечити додаткове постачання природного газу до Європи в разі непередбачених обставин.
Співрозмовники видання, ознайомлені з питанням, на умовах анонімності розповіли, що глобальні поставки газу обмежені. "Компанії повідомили урядовцям США, що (...) є мало газу, який міг би замінити великі обсяги з Росії", - йдеться у матеріалі.
Інший високопосадовець вказав, що переговори з боку США очолював старший радник з питань енергетичної безпеки Амос Хохштейн. Він також підкреслив, що Держдеп "не просив компанії збільшувати обсяги виробництва".
"Ми обговорили низку непередбачених обставин і обговорили всі наші дії з партнерами та союзниками, - уточнив урядовець. - Ми зробили це із Європейською комісією, і з енергетичними компаніями".
Інші джерела додали, що офіційні особи США "не лише запитали компанії, які вони мають можливості для збільшення поставок, але і чи є у них можливість збільшити експорт і в разі необхідності відкласти технічне обслуговування на місцях".
Наразі незрозуміло, з якими компаніями зв'язувалася американська сторона. Royal Dutch Shell, ConocoPhillips та Exxon відмовилися від коментарів, а Chevron Corp, Total, Equinor та Qatar Energy поки не відповіли журналістам на запит.
Тим часом одне з джерел видання в галузі зауважило, що його компанію запитали, чи зможе вона за необхідності відкласти технічне обслуговування газових родовищ.
"Європейський Союз залежить від Росії приблизно на третину своїх поставок газу, і санкції США через будь-який конфлікт можуть порушити ці поставки, - пишуть автори. - Будь-які перебої з постачанням російського газу до Європи посилять енергетичну кризу, спричинену нестачею палива".
Нагадаємо, 21 грудня ціна на газ оновила історичний максимум, досягнувши 2 224 долари за тисячу кубометрів.
Сховища газу в ЄС заповнені лише на 51%, як порівняти з близько 70% зазвичай. Водночас РФ може збільшити постачання газу, щонайменше, на третину від нинішнього рівня, але вона тримає спотові продажі обмеженими.
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