США офіційно визнали дії росіян в Україні воєнним злочином – Блінкен

Ця позиція ґрунтується на ретельному аналізі доступної інформації з офіційних і розвідувальних джерел.

Уряд Сполучених Штатів Америки на підставі аналізу зібраних фактів визнав дії Російської Федерації в Україні воєнним злочином.

Про це йдеться в офіційній заяві держсекретаря США Ентоні Блінкена.

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"Сьогодні я можу оголосити, що на підставі наявної у нас інформації уряд США вважає, що російські війська вчинили воєнні злочини в Україні", - заявив глава Держдепартаменту США.

Блінкен підкреслив, що ця позиція ґрунтується на ретельному аналізі доступної інформації з офіційних і розвідувальних джерел.

Також посадовець наголосив, що уряд США продовжить відстежувати всі повідомлення про воєнні злочини РФ та ділитися зібраною інформацією із союзниками, партнерами та міжнародними установами й організаціями.

"Ми прагнемо добитися відповідальності, використовуючи всі доступні інструменти, включно з кримінальним переслідуванням", - підкреслив держсекретар США.

Нагадаємо, у Київській області в напрямку Іванків-Катюжанка-Димер-Козаровичі-Демидів, який тимчасово контролюють російські окупанти, загарбники знущаються з людей. Місцевих розстрілюють, грабують та викрадають. Водночас на цьому напрямку немає ні представників Червоного Хреста, ні інших міжнародних організацій.