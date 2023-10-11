США оголосили новий пакет військової допомоги для України: що у списку

Міністр оборони США Ллойд Остін оголосив про новий пакет військової допомоги Україні на 200 мільйонів доларів.

У новому пакеті військової підтримки для України США передадуть боєприпаси для систем протиповітряної оборони, артилерійські і ракетні боєприпаси, високоточні авіаційні боєприпаси, протитанкову зброю та обладнання для протидії російським дронам.

Про це 11 жовтня повідомив очільник Пентагону Ллойд Остін на відкритті 16-го засідання Контактної групи з питань оборони України (формат "Рамштайн").

Він очікує, що на зустрічі низка країн оголосять про нові пакети допомоги для України. Нині відомо, що це вже зробила Велика Британія.

Остін також зауважив, що новий пакет збільшує загальні американські зобов’язання до 43,9 млрд доларів з початку повномасштабної війни. Цей пакет допомоги буде профінансований із коштів, які Пентагон заощадив через помилку в обліку. Вони дозволяють відправляти Києву зброю та боєприпаси, незважаючи на виключення нової допомоги Україні з тимчасового законопроєкту про витрати, прийнятого Палатою представників минулими вихідними.

Раніше у Пентагоні заявили, що Конгрес США має затвердити додаткове фінансування для того, щоби США могли одночасно надавати необхідну військову допомогу Ізраїлю та Україні.

Нагадаємо, у Брюсселі сьогодні розпочалось чергове засідання у форматі "Рамштайн", куди прибув і президент Зеленський. Порядок денний - традиційний: військова допомога Україні та задоволення її найнагальніших потреб.

Сам президент Зеленський очікує, що на засіданні у форматі "Рамштайн" 11 жовтня будуть рішення щодо ППО, далекобійної зброї та артилерії для України.

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