США оголосили про новий пакет військової допомоги Україні: яка сума і що до нього увійшло

Країна залишається потужним партнером нашої держави.
США оголосили про новий пакет військової допомоги Україні. Його сума - 275 мільйонів доларів.
Про це пише кореспондент Голосу Америки при Пентагоні Остап Яриш.
Що увійшло до пакета
За даними Яриша, до нового пакета входять:
- боєприпаси для HIMARS
- артилерійські снаряди 155-мм та 105-мм калібру
- ракети TOW
- протитанкові системи Javelin та AT-4
- високоточні авіаційні боєприпаси
- стрілецька зброя, боєприпаси та гранати
- протиброньові міни
- тактичні машини для відновлення
- шоломи, бронежилети
- біологічне, радіаційне та ядерне захисне обладнання
- запчастини, технічне обслуговування та інше допоміжне обладнання.
Нагадаємо, США здатні швидко змінити ситуацію на Харківському напрямку, якщо дозволять українській армії бити американською зброєю по території Росії.
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