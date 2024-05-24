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США оголосили про новий пакет військової допомоги Україні: яка сума і що до нього увійшло

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США оголосили про новий пакет військової допомоги Україні: яка сума і що до нього увійшло

Прапор США / Фото: Associated Press

Країна залишається потужним партнером нашої держави.

США оголосили про новий пакет військової допомоги Україні. Його сума - 275 мільйонів доларів.

Про це пише кореспондент Голосу Америки при Пентагоні Остап Яриш.

Що увійшло до пакета

За даними Яриша, до нового пакета входять:

  • боєприпаси для HIMARS
  • артилерійські снаряди 155-мм та 105-мм калібру
  • ракети TOW
  • протитанкові системи Javelin та AT-4
  • високоточні авіаційні боєприпаси
  • стрілецька зброя, боєприпаси та гранати
  • протиброньові міни
  • тактичні машини для відновлення
  • шоломи, бронежилети
  • біологічне, радіаційне та ядерне захисне обладнання
  • запчастини, технічне обслуговування та інше допоміжне обладнання.

Нагадаємо, США здатні швидко змінити ситуацію на Харківському напрямку, якщо дозволять українській армії бити американською зброєю по території Росії.

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