США оголосили про новий пакет військової допомоги Україні: яка сума і що до нього увійшло

США оголосили про новий пакет військової допомоги Україні. Його сума - 275 мільйонів доларів.

Про це пише кореспондент Голосу Америки при Пентагоні Остап Яриш.

Що увійшло до пакета

За даними Яриша, до нового пакета входять:

боєприпаси для HIMARS

артилерійські снаряди 155-мм та 105-мм калібру

ракети TOW

протитанкові системи Javelin та AT-4

високоточні авіаційні боєприпаси

стрілецька зброя, боєприпаси та гранати

протиброньові міни

тактичні машини для відновлення

шоломи, бронежилети

біологічне, радіаційне та ядерне захисне обладнання

запчастини, технічне обслуговування та інше допоміжне обладнання.

Нагадаємо, США здатні швидко змінити ситуацію на Харківському напрямку, якщо дозволять українській армії бити американською зброєю по території Росії.

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