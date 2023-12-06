США оголосили про нову військову допомогу для України: що увійде до пакета

У США оголосили про нову військову допомогу для України. Загальна сума – 175 мільйонів доларів.

Про це написав голова Офісу президента України Андрій Єрмак.

Подробиці

Стало відомо, що до пакета увійдуть:

боєприпаси для ППО й високомобільних артилерійських ракетних систем,

артилерійські боєприпаси

інше.

"Дякуємо нашим союзникам", – зауважив він.

Раніше В ОПУ закликали США проголосувати щодо пакета допомоги для нашої держави. За словами Андрія Єрмака, відтермінування надання Києву допомоги від Вашингтона є дуже небезпечним – це створює ризик того, що Україна програє війну з Росією.

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