Категорія
Укрaїнa
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

США оголосили про нову військову допомогу для України: що увійде до пакета

Автор
Катерина СердюкКатерина Сердюк
Дата публікації
Перегляди
1654
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
США оголосили про нову військову допомогу для України: що увійде до пакета

Прапор США / Фото: Pexels

Країна продовжує стояти пліч-о-пліч з Україною.

У США оголосили про нову військову допомогу для України. Загальна сума – 175 мільйонів доларів.

Про це написав голова Офісу президента України Андрій Єрмак.

Подробиці

Стало відомо, що до пакета увійдуть:

  • боєприпаси для ППО й високомобільних артилерійських ракетних систем,
  • артилерійські боєприпаси
  • інше.

"Дякуємо нашим союзникам", – зауважив він.

Раніше В ОПУ закликали США проголосувати щодо пакета допомоги для нашої держави. За словами Андрія Єрмака, відтермінування надання Києву допомоги від Вашингтона є дуже небезпечним – це створює ризик того, що Україна програє війну з Росією.

Читайте також:

Повʼязані теми:

Дата публікації
Перегляди
1654
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація