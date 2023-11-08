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США передадуть Україні активи РФ, вибухи на Полтавщині: головні новини ночі 8 листопада 2023 року

Автор
Ігор БережанськийІгор Бережанський
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США передадуть Україні активи РФ, вибухи на Полтавщині: головні новини ночі 8 листопада 2023 року

Конгрес США у Вашингтоні / Фото: Associated Press

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі.

Головні новини ночі 8 листопада 2023 року: 

  •  У Конгресі США схвалили проект передачі Україні активів РФ Читати далі –>
  • Під час повітряної тривоги на Полтавщині чули звуки вибухів Читати далі –>
  • Світові ціни на нафту обвалились до тримісячного мінімуму Читати далі –>
  • Ігнат розповів, як у Румунії готують інфраструктуру для навчання українських пілотів на F-16 Читати далі –>
  • Попри санкції, Росія продовжує закуповувати зброю західних виробників Читати далі –>

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Дата публікації
Перегляди
2636
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