США передадуть Україні активи РФ, вибухи на Полтавщині: головні новини ночі 8 листопада 2023 року

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Головні новини ночі 8 листопада 2023 року:
- У Конгресі США схвалили проект передачі Україні активів РФ Читати далі –>
- Під час повітряної тривоги на Полтавщині чули звуки вибухів Читати далі –>
- Світові ціни на нафту обвалились до тримісячного мінімуму Читати далі –>
- Ігнат розповів, як у Румунії готують інфраструктуру для навчання українських пілотів на F-16 Читати далі –>
- Попри санкції, Росія продовжує закуповувати зброю західних виробників Читати далі –>
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