США передали 18 модульних будинків для тимчасового проживання: їх відправлять на Київщину

США передали 18 модульних будинків для тимчасового проживання: їх відправлять на Київщину

У США такі конструкції використовували для забезпечення проживання людей після природних катастроф.

Колишній губернатор штату Нью-Йорк Джордж Патакі під час візиту на Закарпаття передав 18 модульних будинків для тимчасового проживання.

Про це інформує пресслужба Закарпатської ОДА.

Ці будинки можуть забезпечити тимчасове проживання людей за будь-яких умов. За словами Патакі, у США такі конструкції використовували для забезпечення проживання людей після природних катастроф. Модульні споруди відправлять до Київської області.

"Будинки монтуються за лічені хвилини, швидко та легко транспортуються, мають усі необхідні елементи для поселення сімей на певний період. Це дасть змогу постраждалим тимчасово проживати на власних ділянках та відбудовувати й ремонтувати своє пошкоджене житло", — сказав голова ОВА Віктор Микита.

Також колишній губернатор штату Нью-Йорк запропонував створити спільний фонд на Закарпатті, який би міг акумулювати благодійні внески зі США для розбудови місць компактного проживання вимушено переміщених осіб.