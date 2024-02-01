"США перенесуть столицю України до Львова": у Мережі поширюють новий фейк ворога

У російському сегменті Мережі активно поширюють фейк, що нібито США готуються до поразки України і планують перенести столицю з Києва до Львова.

На чергову ІПСО ворога звернув увагу Voxukraine.

Також читайте В Україні поширюють фейк про мобільні блокпости, на яких роздають повістки

Російські пропагандисти цитують статтю в Asia Times, в якій начебто "агент у міністерстві оборони США" заявив, що Штати готуються до поразки України.

"Протягом останніх місяців формується нова політика щодо України. Якщо її правильно розуміти, політика покликана впоратися з новою реальністю, яка полягає в тому, що Україна програє війну, і українському уряду, можливо, доведеться евакуюватися з Києва. В основі цієї політики є встановлення контролю над Будановим , включно з перенесенням столиці України, ймовірно, до Львова" – йдеться у статті.

Фото: t.me/spravdi

Автором статті на Asia Times є Стівен Браєн, який регулярно поширює думку, що Україна не здатна перемогти у війні з РФ. Також він стверджував, що США нібито хочуть замінити Зеленського, влаштувавши держпереворот.

"Твердження, нібито США готуються до поразки України, неправдиві, а інформація про план перенесення столиці з Києва до Львова не підкріплена жодними доказами. Ба більше, теза про прагнення США контролювати керівника ГУР Кирила Буданова співзвучна з російським наративом про нібито зовнішній вплив на українську владу, яка без погодження із Заходом нічого не вирішує", – наголошують аналітики Voxukraine.

Крім того, у статті Asia Times є ще один наратив, який часто використовує російська пропаганда. Мовляв, Володимир Зеленський збирається звільнити головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного через розбіжності у поглядах щодо ведення війни. Хоча на момент написання статті немає підтверджень цієї інформації.

Раніше росіяни поширювали фейк, що нібито Нацполіції видали наказ стріляти в мітингувальників.

Читайте провідні новини дня: