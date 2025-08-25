Американська ракета ATACMS / © Getty Images

За інформацією медіа, адміністрація президента США Дональда Трампа, намагаючись підштовхнути російського диктатора Володимира Путіна до реальних мирних переговорів, запровадила заборону для України на удари по території країни-агресорки ракетами ATACMS та британськими Storm Shadow. Втім, вплив цієї зброї на перебіг війни не варто перебільшувати. Із розвитком українського оборонно-промислового комплексу ця заборона поступово втрачає своє значення.

Про це пише видання The Telegraph.

Як зазначав очільник Військового комітету НАТО адмірал Роб Бауер, після скасування обмежень торік ракети ATACMS «завдали серйозної шкоди» російським військовим заводам і складам боєприпасів.

«Але завжди залишалося питання масштабу. Постачань цієї далекобійної зброї ніколи не вистачало для ведення Києвом тривалої повітряної кампанії. Від жовтня 2023 року Пентагон передав Україні загалом приблизно 500 ракет ATACMS, але, як повідомили The New York Times офіційні особи США, в арсеналі Києва залишилося лише приблизно 50 таких ракет», — йдеться у статті.

Водночас відмова від використання ATACMS не позбавила Україну можливостей бити вглиб території Росії. Для цього Київ активно застосовує ударні дрони. Лише внаслідок кількох нещодавніх атак було знищено мільйони фунтів пального, що призвело до стрибка цін на бензин у РФ.

«Враховуючи, що Україна фактично посилила свої удари вглиб Росії, це, схоже, не стало для них великою проблемою. Це стало особливістю адміністрації Трампа від моменту їхнього приходу до влади: вони переоцінили свій вплив на Україну», — заявив офіцер і військовий аналітик Данської академії оборони Андерс Пак Нільсен.

Як наголошують автори статті, Україна зробила висновки і тепер менше покладається на нестабільну підтримку США. Окрім розширення парку безпілотників, Київ створив власну крилату ракету «Фламінго».

«Здатна вражати цілі на відстані 3000 км, вона повністю позбавить необхідності підтримки — або схвалення — США, щоб розв’язати війну з відносно захищеними жителями Санкт-Петербурга», — йдеться в матеріалі.

Попри те, що «Фламінго» поступається за швидкістю Storm Shadow і ATACMS, у разі налагодження масового виробництва ці ракети можуть зробити подальший перебіг війни для Росії ще болючішим, резюмує видання.

Нагадаємо, напередодні видання Wall Street Journal повідомило, що від кінця весни 2025 року Міноборони США запровадило непублічну процедуру, яка вимагає погодження з очільником Пентагону кожного використання Україною ракет ATACMS для ударів по російській території.

Своєю чергою, президент України Володимир Зеленський заявив, що держава використовує зброю власного виробництва для ударів по території РФ. Київ більше не обговорює ці атаки зі США.