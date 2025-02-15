США підтримують Україну: Зеленський розповів про нові домовленості

Президент наголосив, що Росія намагатиметься затягнути війну, однак справжній мир можливий, і його можуть досягти Україна, США та Європа.

Україна активно співпрацює з адміністрацією президента США Дональда Трампа, щоб знайти ефективні миротворчі рішення та зупинити війну.

Про це заявив президент Володимир Зеленський у своєму Telegram-каналі.

За його словами, США зараз відіграють ключову роль у глобальній безпеці. Вже відбулися змістовні переговори з Трампом, віцепрезидентом Майком Венсом та держсекретарем Марко Рубіо.

Очікується візит генерала Келлога в Україну, який допоможе визначити подальші кроки.

“Наші команди дуже детально, уважно працюють над спеціальною угодою між Україною та США, яка зміцнить наші країни”, – зазначив Зеленський.

Також відбулися зустрічі із сенаторами США та членами Палати представників, під час яких обговорювалися питання підтримки України.

Нагадаємо, Володимир Зеленський зустрівся із канцлером Німеччини Олафом Шольцом на полях Мюнхенської конференції з безпеки.

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