США побоюються, що Путін може скористатися від'їздом Зеленського на Мюнхенську конференцію

США побоюються, що Путін може скористатися від'їздом Зеленського на Мюнхенську конференцію

Головна тема на Мюнхенській конференції - російська агресія.

Президент України Володимир Зеленський завтра, 19 лютого, виступить на Мюнхенській безпековій конференції. У США стурбовані, що Російська Федерація може використати його візит на свою користь.

Про це NBC News повідомили декілька джерел, які знайомі з цим питанням.

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Зазначається, у Білому домі побоюються, що відсутністю голови держави може скористатися президент Росії Володимир Путін.

Слід зазначити, що саме Російська агресія проти України стане головною темою Мюнхенської конференції, де зберуться очільники понад 30 країн світу. Так, зокрема, на конференції виступатимуть канцлер Німеччини Олаф Шольц, президент Франції Еммануель Макрон, президентка Єврокомісії Урсула Фон дер Ляєн, лідерка білоруської опозиції Світлана Тихановська та інші політики.

Водночас самої Росії на конференції не буде вперше за останні 20 років. У Кремлі пояснили це тим, що Захід, мовляв, втратив об’єктивність. Натомість російські ЗМІ зазначають, що однією з причин відмови Росії є вакцинація дипломатів невизнаним у Європі препаратом "Спутник V".

Зауважимо, що Володимир Зеленський під час Мюнхенської конференції проведе зустріч з віцепрезиденткою США Камалою Гарріс. Повідомляється, що це відбудеться одразу після виступу політикині, який запланований на 11:30 за місцевим часом.

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