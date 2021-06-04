США поділяться з Україною своїм запасом COVID-вакцин

Приблизно шість мільйонів доз COVID-вакцин США спрямують до отримувачів-партнерів, зокрема до України.

Адміністрація президента США Джо Байдена поділиться 80 мільйонами доз вакцин від COVID-19 з іншими країнами, зокрема з Україною.

План розподілу перших 25 мільйонів доз преператів від коронавірусу оприлюднили на сайті Білого дому у четвер, 3 червня.

Зазначається, що приблизно шість мільйонів доз COVID-вакцин будуть націлені на регіональні пріоритети та до отримувачів-партнерів, зокрема України, Мексики, Канади, Південної Кореї, Західного Берега і Сектора Гази, Косова, Гаїті, Грузії, Єгипту, Йорданії, Індії, Іраку і Ємену, а також до співробітників ООН, що працюють на передовій.

"Вдячний за рішення щодо додаткових поставок Україні вакцини від COVID-19. Стратегічне партнерство і пізнається у вирішенні саме таких глобальних викликів. Вірю, що підтримуючи й допомагаючи один одному зможемо нарешті побороти пандемію", - висловився у Twitter український президент Володимир Зеленський.

Водночас майже 19 мільйонів препаратів США спрямують до глобальної ініціативи COVAX. Зокрема, приблизно сім мільйонів доз поставлять до країн Азії, шість мільйонів - до держав Південної і Центральної Америки, і п'ять мільйонів - до Африки.

Як повідомлялося, у четвер, 3 червня, в Україну прибула нова партія вакцини від AstraZeneca. В країну прибули ще 705 600 доз препарату від коронавірусу.

Тим часом президент США Джо Байден в середу, 2 червня, оголосив про "місяць дій", покликаний на максимальну вакцинацію американців від COVID-19 до свят 4 липня. Так, у червні американці, які щепляться від коронавірусу, зможуть отримати безкоштовні круїзи, квитки на Суперкубок і навіть мільйон доларів.

Новини України: в межах програми COVAX Україна отримала 705 тисяч доз вакцини AstraZeneca

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