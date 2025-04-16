США помʼякшили умови в угоді про корисні копалини: деталі від Bloomberg

Угода між США та Україною / © ТСН.ua

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США, ймовірно, пом’якшили свої вимоги щодо угоди про корисні копалини. Адміністрація президента Дональда Трампа знизила свою оцінку допомоги, яку США надали Києву з початку повномасштабного вторгнення Росії, з 300 мільярдів доларів США до приблизно 100 мільярдів доларів.

Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на джерела.

Адміністрація Трампа наполягає на тому, щоб Київ уклав угоду про розподіл прибутків від майбутніх українських інвестиційних проєктів, включно з корисними копалинами та інфраструктурою. Вашингтон розглядає це як компенсацію за десятки мільярдів доларів у вигляді зброї та іншої допомоги, наданої українцям за попереднього президента Джо Байдена.

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“Угода про партнерство надасть США першу вимогу щодо прибутків, переведених у спеціальний інвестиційний фонд реконструкції, який буде контролюватися Вашингтоном. Київ домагається кращих умов і відмовляється визнавати минулу допомогу США боргом”, — йдеться у матеріалі.

Міністр фінансів Скотт Бессент сказав, що Україна надійшла з контрпропозицією вихідними, і переговори все ще тривають.

“Ми дуже, дуже близькі. Це навіть може бути підписано вже на цьому тижні”, — зазначив він.

Раніше колишній президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден розкритикував роботу адміністрації чинного американського лідера Дональда Трампа за перші майже 100 днів.