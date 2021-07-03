США пообіцяли відреагувати на закриття Білоруссю кордону з Україною

США пообіцяли відреагувати на закриття Білоруссю кордону з Україною

США заявили, що продовжать "притягати до відповідальності" білоруський режим.

Уряд США притягне уряд самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка до відповідальності за закриття кордону з Україною.

Про це із посиланням на власні джерела повідомляє Reuters.

"Схоже, що режим Лукашенка знову намагається відвернути увагу від своєї кампанії репресій проти власного народу, - заявив співрозмовник видання. - Ми продовжимо стояти на стороні білоруського народу і притягати до відповідальності режим".

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Зазначається, що цього тижня Вашингтон заборонив продаж квитків на авіаперельоти до та з Білорусі через інцидент із перехопленням літака Ryanair у Мінську з подальшим арештом опозиціонера Романа Протасевича.

Раніше повідомлялося, що Лукашенко наказав прикордонникам повністю закрити кордон з Україною через нібито "надходження величезної кількості зброї".

У Міністерстві закордонних справ України, однак, розповіли, що не отримували офіційних повідомлень про закриття кордону.

Нагадаємо також, що Лукашенко назвав прізвища затриманих "терористів, які хотіли втекти до України та Литви". Він також заявив, що Німеччина, США, Україна, Польща і Литва нібито причетні до "сплячих" терористичних осередків.

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