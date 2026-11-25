Прапор США. / © Associated Press

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Сполучені Штати Америки попередили своїх громадян про небезпеку поїздок до України через загрозу російських ракетних і дронових атак.

Повідомлення про це з’явилося на сайті посольства США в Україні.

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У повідомленні наголошують, що удари РФ можуть статися будь-коли, в будь-якому регіоні України, і без жодного попередження.

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Американцям рекомендували дотримуватися правил безпеки під час повітряної загрози:

у разі виявлення або звуку ракети чи безпілотника не виходити на вулицю та негайно ховатися в укритті;

триматися якомога далі від вікон і дверей;

пам’ятати, що навіть збиті ракети та дрони можуть завдати значної шкоди;

постійно тримати засоби зв’язку зарядженими.

Удари РФ по Україні — що відомо

Прем’єр-міністр Сергій Корецький заявив, що Україна готується до ударів РФ по водоканалах. У регіонах посилюють підготовку до можливих перебоїв із водопостачанням та водовідведенням через атаки по критичній інфраструктурі.

Тим часом аналітики Інституту вивчення війни (ISW) наголошують, що Росія хоче розділити Київ навпіл. Окрім того, РФ цілеспрямовано атакує транспортну інфраструктуру України, намагаючись порушити економічне життя країни і ускладнити повсякденне життя цивільного населення.

Зауважимо, у ніч проти 20 листопада Росія завдала масованого удару по Україні. Військовий експерт Олег Жданов назвав цю атаку «істеричною». Головною особливістю обстрілу стало те, що практично всі балістичні ракети ворог спрямував на Київ.

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