США попереджають про можливе вторгнення російських військ в Україну, - Bloomberg

США попереджають про можливе вторгнення російських військ в Україну, - Bloomberg

Вашингтон попередив своїх європейських партнерів про ймовірну російську агресію.

Незвична військова активність Російської Федерації біля кордону з Україною, за якою стежать у Вашингтоні, може свідчити про заплановане вторгнення.

Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на чиновників, знайомих із думкою Білого дому.

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"Оскільки Вашингтон уважно стежить за нарощуванням російських військ біля кордону з Україною, офіційні особи США поінформували своїх колег з ЄС про побоювання з приводу можливої військової операції", – йдеться у повідомленні агентства.

Таке твердження ґрунтуються на інформації, якою американська сторона ще не поділилася з ЄС. За словами, співрозмовників агентства, вона підкріплена загальнодоступними доказами.

Нагадаємо, раніше це видання з посиланням на звіт оборонно-розвідувальної компанії Janes повідомило, що Кремль продовжує стягувати війська і техніку до українських кордонів. Зокрема, до Воронезької області РФ прибув щонайменше один батальйон російських танків Т-80У.

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