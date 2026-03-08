США попросили Росію не надсилати Ірану розвіддані: деталі

Трамп та Віткофф / © Associated Press

США попросили Росії не надсилати дані про цілі та іншу допомогу іранцям. Країна сподівається, що росіяни не роблять цього.

Про це сказав спецпредставник США Стів Віткофф, відповідаючи на запитання репортерів.

«Категорично сказав про це», — наголосив він.

Цей факт прокоментував і президент США Дональд Трамп.

«Не знаємо, але справи йдуть не дуже. Якщо й так, то це мало допомагає. Якщо подивитися, що сталося з Іраном за останні тиждень, якщо вони отримують інформацію, це ім мало допомагає», — сказав Трамп.

Американський лідер наголосив: потенційне надання даних є втручанням у конфлікт, до якого сторона безпосередньо не причетна.

«Вони б сказали, що ми робимо це проти них чи не так. Хіба вони так не скажуть. Ми робимо це проти них», — додав Трамп.

Росіяни, додає він, можуть надати всю інформацію, яку хочуть, але ті кому вони її надсилають перевантажені. Р

«Росія теж була б перевантажена. Будь хто був би перевантажений. У нас найкраща армія на землі. І я її побудував у свій перший термін, і, на жаль, тепер змушений її використовувати», — завершив Дональд Трамп.

Раніше ЗМІ повідомляли, що РФ передає Ірану розвідувальні дані про розташування американських військових об’єктів на Близькому Сході. Йдеться, зокрема, про координати кораблів і літаків США, що може допомагати Тегерану точніше планувати атаки. За даними американських чиновників, ця інформація могла бути використана під час ударів по об’єктах США в регіоні. У Білому домі прямо не підтвердили такі дані, але заявили, що враховують дії Москви у своїх планах.