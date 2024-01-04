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США призупиняють військову допомогу Україні, нічний обстріл Курахового: головні новини ночі 4 січня 2024 року

Автор
Ігор БережанськийІгор Бережанський
Дата публікації
Перегляди
415
Час на прочитання
1 хв
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США призупиняють військову допомогу Україні, нічний обстріл Курахового: головні новини ночі 4 січня 2024 року

Конгрес США

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі.

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі: 

  • У Байдена заявили, що Україна більше не отримає зброї без рішення Конгресу Читати далі –>
  • Боррель пояснив, як відповісти на ракетні обстріли України Читати далі –>
  • Аналітики ISW пояснили, чому Росія пішла на черговий обмін полоненими Читати далі –>
  • Окупанти вночі обстріляли Курахове: є руйнування (фото) Читати далі –>
  • У Байдена прокоментували можливість почати переговори про завершення війни в Україні Читати далі –>

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Дата публікації
Перегляди
415
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