США призупиняють військову допомогу Україні, нічний обстріл Курахового: головні новини ночі 4 січня 2024 року

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі.
ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі:
- У Байдена заявили, що Україна більше не отримає зброї без рішення Конгресу Читати далі –>
- Боррель пояснив, як відповісти на ракетні обстріли України Читати далі –>
- Аналітики ISW пояснили, чому Росія пішла на черговий обмін полоненими Читати далі –>
- Окупанти вночі обстріляли Курахове: є руйнування (фото) Читати далі –>
- У Байдена прокоментували можливість почати переговори про завершення війни в Україні Читати далі –>
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