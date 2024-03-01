США про можливу передачу Іраном ракет РФ: "Відповідь буде швидкою та суворою"

Військове партнерство між РФ та Іраном триває.

США та союзники дадуть відповідь, якщо іранський режим передасть ракети Росії. Проти Тегерана й Москви будуть запроваджені суворі заходи.

Про це заявив прессекретар Державного департаменту США Метью Міллер, пише "Укрінформ".

"Якщо Іран піде далі та продасть балістичні ракети Росії, я можу вас запевнити, що відповідь міжнародної спільноти буде швидкою та суворою", – сказав офіційний представник американського зовнішньополітичного відомства.

Крім того, додав він, США бачили повідомлення про запуск росіянами космічного супутника для Ірану. За словами Міллера, це ще одним свідченням поглиблення військового співробітництва між державами.

"Ми неодноразово відкрито попереджали, це партнерство шкодить Україні, сусідам Ірану та міжнародній спільноті", – резюмував представник Держдепу США.

Раніше Буданов відповів, чи атакувала Росія Україну балістичними ракетами з Ірану.

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