США продовжують закликати своїх громадян до виїзду з України через загрозу вторгнення РФ

США продовжують закликати своїх громадян до виїзду з України через загрозу вторгнення РФ

Дипломати США попереджають, що ситуація з безпекою в Україні "може погіршитися без попередження".

США закликають своїх громадян розглянути можливість виїзду з України через зростання загрози воєнних дій з боку Росії.

Відповідне звернення в суботу, 29 січня, з'явилося на сайті посольства США в Україні.

"Ситуація з безпекою в Україні, як і раніше, залишається непередбачуваною через зростання загроз воєнних дій Росії і може погіршитися без попередження", - заявили у дипломатичному відомстві.

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Американські представники підкреслили, що "громадянам США в Україні слід розглянути можливість виїзду, використовуючи комерційні або інші приватні транспортні засоби".

У повідомленні вказали інформацію щодо умов в'їзду американців наземним транспортом до Польщі, Словаччини, Угорщини, Румунії, Молдови та ЄС.

Водночас посольство США в Києві залишиться відкритим і продовжить опрацьовувати американські паспорти та консульські звіти про народження за кордоном.

Дипломати також обіцяють "надавати позики" американцям, які "не можуть дозволити собі купити комерційний квиток до США".

Нагадаємо, що Держдеп ухвалив рішення про від’їзд державних службовців США з посольства у Києві.

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