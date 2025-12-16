"США пропонують нам "Будапешт 2": політолог оцінив, чи піде Зеленський на територіальні поступки

© ТСН

Президент України Володимир Зеленський навряд чи піде на територіальні поступки. Він не має бажання стати автором «Будапешту 2».

Про це в ефірі «КИЇВ24» розповів політолог-міжнародник Максим Ялі.

«Я нічого не очікував від цих перемовин (у Берліні — ред.), не очікую і в найближчому майбутньому. Поки ЗСУ контролюють хоча б 1м² території Донбасу, навряд чи Зеленський піде на будь-який компроміс», — вважає він.

Ключове проблемне питання, щодо якого не можуть досягнути згоди, це територіальні поступки. Політолог пояснює: є таке правило дипломатії, поки не досягнуто домовленості щодо всіх пунктів майбутньої угоди, це означає, що не досягнуто нічого», — зазначає Максим Ялі, політолог-міжнародник.

«Це політична смерть для Зеленського, він не піде на територіальні поступки», — вважає Ялі.

Все те, що нині пропонують нам США, — це той самий Будапештський меморандум. Його просто по-іншому назвуть.

Раніше Туск прокоментував гарантії безпеки для України.

За словами польського прем’єра, США нададуть військову відповідь, якщо РФ вирішить напасти знову.

“Віткофф дуже чітко заявив: Америка буде брати участь у забезпеченні гарантій безпеки для України таким чином, щоб у росіян не було сумнівів, що американська відповідь буде військовою, якщо росіяни знову нападуть на Україну», — каже Туск.