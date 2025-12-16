- Дата публікації
"США пропонують нам "Будапешт 2": політолог оцінив, чи піде Зеленський на територіальні поступки
Наразі у процесі мирного врегулювання є два ключові питання — гарантії безпеки для України й територіальні поступки. США пропонують Україні той самий «Будапештський меморандум», який матиме іншу назву.
Президент України Володимир Зеленський навряд чи піде на територіальні поступки. Він не має бажання стати автором «Будапешту 2».
Про це в ефірі «КИЇВ24» розповів політолог-міжнародник Максим Ялі.
«Я нічого не очікував від цих перемовин (у Берліні — ред.), не очікую і в найближчому майбутньому. Поки ЗСУ контролюють хоча б 1м² території Донбасу, навряд чи Зеленський піде на будь-який компроміс», — вважає він.
Ключове проблемне питання, щодо якого не можуть досягнути згоди, це територіальні поступки. Політолог пояснює: є таке правило дипломатії, поки не досягнуто домовленості щодо всіх пунктів майбутньої угоди, це означає, що не досягнуто нічого», — зазначає Максим Ялі, політолог-міжнародник.
«Це політична смерть для Зеленського, він не піде на територіальні поступки», — вважає Ялі.
Все те, що нині пропонують нам США, — це той самий Будапештський меморандум. Його просто по-іншому назвуть.
Раніше Туск прокоментував гарантії безпеки для України.
За словами польського прем’єра, США нададуть військову відповідь, якщо РФ вирішить напасти знову.
“Віткофф дуже чітко заявив: Америка буде брати участь у забезпеченні гарантій безпеки для України таким чином, щоб у росіян не було сумнівів, що американська відповідь буде військовою, якщо росіяни знову нападуть на Україну», — каже Туск.