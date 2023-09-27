США рекомендує Україні підвищити тарифи на газ та світло: що кажуть у Мінсоцполітики

Для тих українців, які не зможуть сплачувати тарифи, у бюджеті передбачили 50 млрд.

У Міністерстві соціальної політики заявили про готовність впровадити рекомендацію США щодо підвищення тарифів на газ та елетроенергію.

Про це сказала міністерка соцполітики Оксана Жолнович в ефірі телемарафону.

Вона пояснила, що під "лібералізацією тарифів на газ та електроенергію" мається на увазі дати можливість підвищувати тарифи і водночас балансувати зростання цін субсидією. Це стосується категорії українців, які не зможуть платити за підвищеними цінами.

"Ми до цього готові. Ми вже розробили цифровий режим. Це дозволить нам в автоматичному режимі тим, хто має право на субсидію, повідомити про це проактивно. У бюджеті на 2024 рік передбачили 50 млрд грн на субсидії", - зазначила Жолнович.

Додамо, що у Кабміні раніше заявляли, що не підвищуватимуть тарифи на газ та електроенергію мінімум до кінця опалювального сезону.

Нагадаємо, видання "Українська правда" повідомило, що США надіслали на адресу Координаційної платформи донорів лист із переліком реформ, які повинна зробити Україна для подальшого надання їй військової допомоги. Серед них - впровадити програму лібералізації тарифів на природний газ та електроенергію.

Читайте також: