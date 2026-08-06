США різко змінили підхід до України: у Politico розкрили, що тепер допомагає краще бити по Росії

Прапор США / © Associated Press

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Співпраця між США та Україною у сфері обміну розвідувальною інформацією значно покращилася після короткочасної паузи навесні 2025 року.

Про це повідомляє Politico.

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Як зазначає видання, після невдалої зустрічі президента США Дональда Трампа та президента України Володимира Зеленського в Овальному кабінеті Білий дім ненадовго призупинив передачу розвідувальної інформації. Відтоді співпраця поступово відновилася і нині вийшла на значно вищий рівень.

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Сенатор Марк Ворнер, який є високопоставленим членом Комітету Сенату США з розвідки, заявив, що ситуація помітно змінилася на краще.

«Я не хочу вдаватися в подробиці, але ситуація покращилася. Це, у поєднанні, як я вважаю, з дійсно розумною стратегією використання безпілотників дальньої дії, значно покращило становище українців», — сказав він.

Оцінку Ворнера підтримали й сенатори-республіканці Джон Корнін та Роджер Вікер. За словами Корніна, активізація обміну розвідданими є очевидною.

«Схоже, що це дійсно так. Усі люблять переможців, і, здається, Україна переломила хід подій», — зазначив він.

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Сенатор-демократ Тім Кейн також розповів, що під час своїх візитів до України у 2025 та 2026 роках помітив значно вищий рівень довіри у взаємодії між сторонами.

Опитані Politico експерти також підтверджують, що співпраця фактично повернулася до максимального рівня.

Директор із відкритих джерел інформації американського Інституту вивчення війни Джордж Баррос наголосив, що обмін розвідданими став одним із ключових чинників підвищення ефективності українських ударів по російській інфраструктурі.

«Ці удари були надзвичайно ефективними, і вони стали набагато ефективнішими лише починаючи з 2025 року, з приходом до влади нової адміністрації Трампа, коли розпочався обмін розвідувальною інформацією, що допомагає українцям отримувати якіснішу інформацію для підвищення ефективності своїх ударів», — пояснив він.

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Баррос також нагадав, що американські системи раннього попередження від початку повномасштабної війни допомагають Україні завчасно отримувати інформацію про підготовку російських ракетних атак.

Своєю чергою колишній посол США в Україні Джон Гербст зазначив, що Вашингтон також отримує користь від співпраці з Києвом.

«Немає жодних сумнівів у наступному: Україна володіє видатними розвідувальними даними про Росію», — наголосив він.

Раніше повідомлялося, що новий санкційний закон США імені сенатора Ліндсі Грема має жорстко вдарити по економіці Росії та енергоносіях.

Ми раніше інформували, що попри статус головних геополітичних суперників США, Росія та Китай стали новими нетрадиційними партнерами ФБР у сфері боротьби з кіберзлочинністю, наркотрафіком і міжнародним шахрайством.

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