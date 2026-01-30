- Дата публікації
Чому США покладаються на Буданова в переговорах: пояснення експерта
США вважають переговорну позицію Буданова продуктивною.
США змінили скептичне ставлення до безкомпромісної позиції України на підтримку підходу керівника Офісу Президента Кирила Буданова. Вашингтон вбачає у ньому фахівця, здатного вирішувати складні воєнні питання з мінімальними втратами.
Про це заявив виконавчий директор Українського інституту майбутнього Вадим Денисенко в ефірі «Новини.LIVE».
За словами експерта, раніше американські партнери мали застереження щодо переговорної стратегії Києва. Зокрема, Дональд Трамп наголошував, що радикальна позиція є контрпродуктивною. Проте наразі ставлення до участі Кирила Буданова у процесі є позитивним. На думку експерта, колишній очільник ГУР отримав від США чимало «компліментів авансом».
«Коли американці говорять про Буданова, вони розуміють, що він буде займати продуктивну позицію, позицію, яка дозволятиме вирішувати складні питання з мінімальними втратами», — пояснив Денисенко.
Експерт додав, що наразі сторони вийшли на обговорення 19 пунктів із 20 можливих у межах потенційної угоди. Більшість із них стосуються воєнно-професійних питань, що вимагає участі фахівців. Поява в російській делегації очільника ГРУ Ігоря Костюкова стала прямою відповіддю Москви на залучення Кирила Буданова.
Як зазначає Денисенко, це суттєво підвищило статус перемовин, адже Костюков — людина з топ-20 оточення Путіна.
«Ми до кінця не розуміємо, який саме мандат має Костюков, що очолює делегацію, і чи буде цей мандат розширено на інші теми. Але щодо воєнних питань — повноваження в нього повні. Таким чином, і ми, й американці отримали впливового візаві з боку Російської Федерації… Це свідчить про підвищення статусу делегації», — підсумував експерт.
Що відомо про мирні переговори РФ та України
Нагадаємо, нова зустріч представників України, США та РФ в Абу-Дабі запланована на 1 лютого.
Раніше державний секретар США Марко Рубіо після переговорів в Абу-Дабі заявив, що головна проблема між Україною і РФ у досягненні миру - Донбас.
Також президент України Володимир Зеленський розповів, що одне з «проблемних питань» у переговорному процесі — це бачення закінчення війни. Наразі Київ і Москва не може знайти компроміс у територіальному питанні — щодо частини сходу України.
Проте у Росії відкидають заяву держсекретаря США Марко Рубіо про те, що найскладніша розбіжність між Україно і РФ — це питання Донбасу.