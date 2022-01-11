США схвалили додаткову військову допомогу для України на $200 млн - CNN

США схвалили додаткову військову допомогу для України на $200 млн - CNN

За даними CNN, у США схвалили відповідне рішення наприкінці грудня.

США схвалили додаткову оборонну підтримку для України в розмірі 200 мільйонів доларів на тлі нарощування військ РФ вздовж українських кордонів.

Про це кореспондентка CNN Кайлі Етвуд із посиланням на чотири джерела повідомила у своєму мікроблозі в Twitter.

"Адміністрація президента Джо Байдена без зайвого галасу санкціонувала додаткову допомогу Україні у розмірі 200 мільйонів доларів наприкінці грудня на тлі нарощування російських військ уздовж українських кордонів", - написала вона.

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Як пише CNN, пакет нової підтримки дозволить США передати Україні більшість того ж обладнання, що й в минулому році, зокрема стрілецьку зброю та боєприпаси, а також засоби зв’язку, медичне обладнання, запасні частини тощо.

За словами представника американського Держдепу, "доставка обладнання, ймовірно, займе деякий час".

Нагадаємо, що в понеділок, 10 січня, у Женеві завершилися переговори урядових делегацій Росії та США про так звані "гарантії безпеки", якими Москва вимагає виключити можливість вступу України до НАТО.

Після зустрічі перша заступниця держсекретаря США Венді Шерман заявила, що Росія не дала гарантій не вторгатися до України.

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