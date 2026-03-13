ТСН у соціальних мережах

США скасували санкції на російську нафту, нічна атака БпЛА: головні новини ночі 13 березня 2026 року

ТСН пропонує дізнатися про головні події ночі.

США скасували нафтові санкції

США скасували нафтові санкції / © Associated Press

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події за ніч проти 13 березня 2026 року:

  • США скасували санкції на російську нафту Читати далі –>

  • Ворог атакував Балаклію: зафіксовано влучання у житлову забудову — МВА Читати далі –>

  • В сенаті США заявили про «старечий маразм» Трампа через війну проти Ірану Читати далі –>

  • Нафта різко подорожчала на тлі нових погроз з боку Ірану Читати далі –>

  • Росія вночі атакувала Україну ударними БпЛА Читати далі –>

