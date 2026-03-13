- Дата публікації
-
- Категорія
- Укрaїнa
- Кількість переглядів
- 509
- Час на прочитання
- 1 хв
США скасували санкції на російську нафту, нічна атака БпЛА: головні новини ночі 13 березня 2026 року
ТСН пропонує дізнатися про головні події ночі.
ТСН.ua пропонує дізнатися головні події за ніч проти 13 березня 2026 року:
США скасували санкції на російську нафту Читати далі –>
Ворог атакував Балаклію: зафіксовано влучання у житлову забудову — МВА Читати далі –>
В сенаті США заявили про «старечий маразм» Трампа через війну проти Ірану Читати далі –>
Нафта різко подорожчала на тлі нових погроз з боку Ірану Читати далі –>
Росія вночі атакувала Україну ударними БпЛА Читати далі –>