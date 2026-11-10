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США спитають Кремль щодо гарантій для України, у Конгресі ініціювали імпічмент Гегсета: головні новини ночі 10 листопада 2026 року
ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі.
ТСН.ua пропонує дізнатися головні події за ніч проти 10 листопада 2026 року:
У Конгресі США ініціювали імпічмент міністра оборони Гегсета Читати далі –>
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