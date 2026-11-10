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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
168
Час на прочитання
1 хв

США спитають Кремль щодо гарантій для України, у Конгресі ініціювали імпічмент Гегсета: головні новини ночі 10 листопада 2026 року

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі.

Автор публікації
Фото автора: Ігор Бережанський Ігор Бережанський
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Володимир Зеленський, Дональд Трамп, Путін

Володимир Зеленський, Дональд Трамп, Путін / © ТСН

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події за ніч проти 10 листопада 2026 року:

  • У Конгресі США ініціювали імпічмент міністра оборони Гегсета Читати далі –>

  • «Конфлікт фактично завершився»: Трамп змінив риторику щодо Ірану Читати далі –>

  • Рубіо розповів, на які гарантії безпеки може розраховувати Україна після війни Читати далі –>

  • Безпрецедентна пропозиція: США хочуть отримати згоду Росії на гарантії безпеки для України Читати далі –>

  • Ворог атакує Україну ударними БпЛА: напрямок руху Читати далі –>

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