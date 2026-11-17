Starshield / © Фото з відкритих джерел

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Обмеження швидкості роботи супутникової системи Starshield, яку використовують українські військові, залишаються чинними. Водночас американські посадовці заперечують наявність таких обмежень, попри підтвердження української сторони.

Про це 16 листопада повідомив тимчасовий повірений у справах України в США Денис Сєнік у соціальній мережі X.

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«Сьогодні вже сьомий день поспіль діють обмеження швидкості для системи Starshield на тимчасово окупованих територіях України, при цьому ані від Пентагону, ані від компанії SpaceX не надходить жодних відповідей чи роз'яснень», — зазначив дипломат.

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За словами Сєніка, американські журналісти продовжують звертатися до українського посольства, повідомляючи, що Пентагон у відповідь на їхні запити заперечує наявність будь-яких обмежень.

Однак дипломат наголосив, що ці твердження суперечать реальній ситуації.

«Можу підтвердити, що обмеження швидкості справді діють», — заявив Сєнік.

Він підкреслив, що проблеми зі Starshield мають реальні наслідки для військових операцій України та потребують термінового вирішення.

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«Сім днів без відповідей — це занадто довго», — додав дипломат.

Як обмеження Starshield впливають на українську ППО

Раніше президент України Володимир Зеленський повідомив, що швидкість роботи Starshield над тимчасово окупованими територіями обмежена до 161 км/год.

За його словами, це безпосередньо впливає на здатність українських військових перехоплювати російські реактивні безпілотники.

Президент пояснив, що швидкісні обмеження ускладнюють застосування дронів-перехоплювачів, які мають наздоганяти швидкісні повітряні цілі.

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Зеленський також наголошував, що подібних обмежень немає на території країн Європейського Союзу.

Що говорять у США про проблеми зі Starshield

Раніше компанія SpaceX повідомила українській стороні, що проблеми з роботою Starshield мають технічний характер.

Водночас докладного пояснення причин обмежень Київ не отримав.

Президент США Дональд Трамп також заявляв, що йому нічого не відомо про запровадження обмежень швидкості супутникового зв'язку для України.

Попри ці заяви, станом на 16 листопада українська сторона продовжує фіксувати обмеження.

Starshield — спеціалізована система супутникового зв'язку компанії SpaceX, призначена для військових, розвідувальних та урядових потреб.

Що відомо про обмеження Starshield в Україні

Нагадаємо, 12 листопада президент України Володимир Зеленський повідомив про серйозні проблеми в роботі Starshield вздовж усієї лінії фронту та на тимчасово окупованих територіях. За його словами, обмеження спрацьовують, коли швидкість руху перевищує 161 км/год.

Тимчасовий повірений у справах України в США Денис Сєнік розповів, що обмеження запроваджували поступово. Якщо першого дня через них зривалися 10% місій українських безпілотників, то другого — вже 50%. Згодом цей показник сягнув 100%.

Як писало видання Axios, українська влада звернулася до Пентагону та компанії SpaceX по пояснення щодо обмежень, які перешкоджають використанню супутникової системи для перехоплення російських дронів. Водночас у SpaceX заперечили, що вносили зміни до роботи Starshield.

На ситуацію відреагувала двопартійна група підтримки України в Конгресі США. Від імені 105 її членів американські законодавці закликали адміністрацію Дональда Трампа та SpaceX негайно відновити повноцінний доступ України до системи. Вони також вимагали пояснити причини обмежень.

Своєю чергою, конгресмен-республіканець Дон Бейкон заявив, що проблеми зі Starshield послаблюють можливості України протидіяти російським атакам. Він закликав Конгрес провести розслідування та встановити, хто саме ухвалив рішення про обмеження роботи системи.

«Незалежно від того, чи це рішення виконавчої влади, чи пана Маска, воно призводить до загибелі більшої кількості українців. Такі дії допомагають воєнному злочинцеві Путіну. Конгрес має здійснити масштабний нагляд і встановити, хто несе відповідальність. Ставати на бік тирана — це не по-американськи», — написав Бейкон.

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