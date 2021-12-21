США та Британія уважно стежать за справою Порошенка — заяви посольств

США та Британія уважно стежать за справою Порошенка — заяви посольств

У дипломатичних представництвах вважають, що обвинувачення експрезидента України не повинні базуватися на політичних мотивах.

У вівторок, 21 грудня, упосольствах США та Великої Британії відреагували на пред’явлення п’ятому президенту України та чинному народному депутату Петру Порошенку підозри про державну зраду та сприяння тероризму.

У посольстві США в Україні повідомили, що “уважно стежать за справою проти колишнього президента Порошенка”.

“Дуже важливо, щоб процес і результат ґрунтувалися на принципах верховенства права, а не політичних мотивах”, — йдеться в заяві американського дипломатичного представництва.

Посол Великої Британії Мелінда Сіммонс також наголосила на важливості неупередженого розслідування.

“Уважно стежу за звинуваченнями, висунутими проти Петра Порошенка. Життєво важливо, щоб правоохоронні і судові органи займалися цією справою, як і будь-якими іншими, незалежно, неупереджено та професійно, забезпечуючи справедливість і повагу до процедур”, - написала вона у своєму Twitter.

Нагадаємо, у понеділок, 20 грудня, п’ятий президент України та чинний народний депутат від партії “Європейська солідарність” Петро Порошенко набув статусу підозрюваного у кримінальному провадженні щодо так званої “вугільної справи”. Йому оголошено підозру у вчиненні злочинів, передбачених ст. 111 (державна зрада) та ч. 1 ст. 258-3 (сприяння діяльності терористичних організацій) Кримінального кодексу України.

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