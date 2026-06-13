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США та Іран погодили мирну угоду, нічна атака БпЛА: головні новини ночі 13 червня 2026 року
ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі.
ТСН.ua пропонує дізнатися головні події за ніч проти 13 червня 2026 року:
США та Іран узгодили текст мирної угоди — прем’єр Пакистану Читати далі –>
Атака по Шосткинській громаді: в лікарні померла 33-річна жінка Читати далі –>
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