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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
1025
Час на прочитання
1 хв

США та Іран погодили мирну угоду, нічна атака БпЛА: головні новини ночі 13 червня 2026 року

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі.

Автор публікації
Фото автора: Ігор Бережанський Ігор Бережанський
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Мирна угода Ірану та США

Мирна угода Ірану та США / © Главред

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події за ніч проти 13 червня 2026 року:

  • США та Іран узгодили текст мирної угоди — прем’єр Пакистану Читати далі –>

  • Атака по Шосткинській громаді: в лікарні померла 33-річна жінка Читати далі –>

  • Путін може піти на небезпечний крок через провали в Україні — Foreign Policy Читати далі –>

  • Голова розвідки США перед відставкою повторила наратив Кремля про «біолабораторії» в Україні Читати далі –>

  • Росія вночі атакувала Україну ударними безпілотниками Читати далі –>

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Дата публікації
Кількість переглядів
1025
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